Covid, Speranza: "La pandemia non è finita, occhi sull'altro emisfero" (Di martedì 31 maggio 2022) commenta 'La curva del Covid in Italia migliora, però dobbiamo comunque essere preparati e tutte le discussioni fatte a livello internazionale ci dicono che la partita non è finita'. Lo ha detto il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 31 maggio 2022) commenta 'La curva delin Italia migliora, però dobbiamo comunque essere preparati e tutte le discussioni fatte a livello internazionale ci dicono che la partita non è'. Lo ha detto il ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'La pandemia non è finita, occhi sull'altro emisfero' #robertosperanza #covid… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: calo dei contagi grazie ai vaccini e all'estate #robertosperanza #covid #ministrodellasalute… - GBruttini : RT @SkyTG24: #Covid19, Speranza: 'Auspico nuovo vaccino per varianti in autunno' - madforfree : RT @MediasetTgcom24: Covid, Speranza: 'La pandemia non è finita, occhi sull'altro emisfero' #robertosperanza #covid #ministrodellasalute #… - VgAdele : Eppure la verità via via sta venendo fuori. E una cosa e certa, la verità non è fatta dalle frottole che ci hanno r… -