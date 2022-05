(Di martedì 31 maggio 2022)nella zona est della Capitale da parte della Polizia Locale e della Polizia di Stato. Le, secondo quanto si apprende, hanno portato a diverse sanzioni nei confronti di alcune attività e alla chiusura di undella Polizia Locale nel VI Municipio Ad eseguire inel VI Municipio gli agenti “Gruppo Torri”. In particolare ieri pomeriggio i caschi bianchi hanno eseguito una serie dipresso attività commerciali e pubblici esercizi nei quadranti Finocchio e Colle Prenestino. Finocchio Nella prima zona le pattuglie hanno apposto i sigilli ad unper non aver ottemperato ad una determinazione del municipio territorialmente competente, che prevedeva la sospensione dell’attività per mancanza di titoli ...

Il Corriere della Città

... ottengono un punteggio inferiore o pari a 6 sono con elevata probabilità sottoposti afiscali . Non partono quindi immediatamente le sanzioni, ma si procede aulteriori. Rispetto ...Proseguono idella Polizia di Stato sia agli autobus destinati alle gite scolastiche che ai cantieri ... Dopo aver proceduto alle necessariedei documenti e delle dotazioni di bordo, ... Controlli e verifiche a Roma est: chiuso un minimarket, multe per i “furbetti” delle slot machine Il bilancio dei controlli I controlli sono avvenuti in collaborazione con la Polizia di Stato del VI Distretto Casilino. Per ciò che riguarda il servizio svolto la Questura ha reso noto che sono state ...I dati finanziari degli italiani saranno interamente accessibili alla Guardia di finanza: l'archivio dei rapporti finanziari e la banca dati del Fisco (contenente, ad esempio, i saldi dei conti corren ...