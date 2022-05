Caso Grillo jr, al via oggi processo per stupro (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Inizia oggi, mercoledì 1 giugno, il processo a carico di Ciro Grillo, figlio di Beppe, e dei suoi tre amici – Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria -. Sono tutti accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa 19enne. I ragazzi si sono sempre difesi dicendo che i rapporti fossero “consenzienti” ma per la Procura, che sarà rappresentata in aula direttamente dal procuratore Gregorio Capasso, la violenza ci sarebbe stata. I quattro giovani, che non saranno in aula, sono stati rinviati a giudizio lo scorso novembre. “oggi finalmente ricomincio a respirare”, aveva detto attraverso la sua legale, Giulia Bongiorno, la ragazza che ha denunciato lo stupro, dopo avere appreso del rinvio a giudizio dei quattro giovani. “La mia assistita è finita sul banco ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Inizia, mercoledì 1 giugno, ila carico di Ciro, figlio di Beppe, e dei suoi tre amici – Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria -. Sono tutti accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa 19enne. I ragazzi si sono sempre difesi dicendo che i rapporti fossero “consenzienti” ma per la Procura, che sarà rappresentata in aula direttamente dal procuratore Gregorio Capasso, la violenza ci sarebbe stata. I quattro giovani, che non saranno in aula, sono stati rinviati a giudizio lo scorso novembre. “finalmente ricomincio a respirare”, aveva detto attraverso la sua legale, Giulia Bongiorno, la ragazza che ha denunciato lo, dopo avere appreso del rinvio a giudizio dei quattro giovani. “La mia assistita è finita sul banco ...

