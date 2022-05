Berlusconi: «Porto volentieri qualche campione al Monza» (Di martedì 31 maggio 2022) Berlusconi: «Se c’è possibilità prendiamo volentieri qualche campione». Le dichiarazioni del presidente dei brianzoli Silvio Berlusconi ha parlato così a margine della festa promozione del Monza. Le sue parole: «Il mio sogno è di vedere il Monza fare bene in Serie A. Noi consideriamo di avere una buona squadra che possa anche così com’è fare bene. Se ci capiterà e potremo prendere qualche grande campione che possa portare alla squadra il segno della sua esperienza e anche della sua capacità di controllare e comandare gli altri, lo faremo volentieri». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022): «Se c’è possibilità prendiamo». Le dichiarazioni del presidente dei brianzoli Silvioha parlato così a margine della festa promozione del. Le sue parole: «Il mio sogno è di vedere ilfare bene in Serie A. Noi consideriamo di avere una buona squadra che possa anche così com’è fare bene. Se ci capiterà e potremo prenderegrandeche possa portare alla squadra il segno della sua esperienza e anche della sua capacità di controllare e comandare gli altri, lo faremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

