Benevento, non ce l'ha fatta il 49enne coinvolto nell'incidente di questo pomeriggio (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non ce l'ha fatta il centauro che questo pomeriggio era rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Sturzo. Fatale l'impatto tra la sua moto e una Citroen C3 con a bordo cinque persone, di cui due bambini. L'uomo, un 49enne di Ceppaloni, era stato trasportato all'ospedale San Pio in codice rosso e in prognosi riservata, ma per lui non c'è stato nulla da fare. In serata purtroppo è arrivata la tragica notizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

