Barù beccato con una famosa modella: quando il gossip deve andare in vacanza… (Di martedì 31 maggio 2022) Barù è stato “beccato” mentre chiacchierava serenamente con una “misteriosa” ragazza che, immediatamente, ha avuto un volto ed un nome dopo essere stata inizialmente scambiata per Victoria Cabello, la sua ex fidanzata. Barù beccato con una famosa modella: il gossip è ufficialmente in ferie Lei sarebbe la modella Ludovica Perissinotto, ex partecipante di Miss Italia.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 31 maggio 2022)è stato “” mentre chiacchierava serenamente con una “misteriosa” ragazza che, immediatamente, ha avuto un volto ed un nome dopo essere stata inizialmente scambiata per Victoria Cabello, la sua ex fidanzata.con una: ilè ufficialmente in ferie Lei sarebbe laLudovica Perissinotto, ex partecipante di Miss Italia.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

LaCappellaia4 : RT @blogtivvu: Barù beccato con una famosa modella: quando il gossip deve andare in vacanza… - FeliciaVondran : RT @blogtivvu: Barù beccato con una famosa modella: quando il gossip deve andare in vacanza… - abcdeufuckU : RT @blogtivvu: Barù beccato con una famosa modella: quando il gossip deve andare in vacanza… - Nisida789 : Valentina, tu hai tutta la mia stima #jerù - idiopatiaa : RT @blogtivvu: Barù beccato con una famosa modella: quando il gossip deve andare in vacanza… -

Barù beccato con una famosa modella: quando il gossip deve andare in vacanza Barù beccato con una famosa modella: il gossip è ufficialmente in ferie Lei sarebbe la modella Ludovica Perissinotto , ex partecipante di Miss Italia. La ragazza, secondo gli spifferi di gossip ... Chi è Barù: il titolo nobiliare, la passione per sport e vini, le ex fidanzate famose Barù: la vita privata e le ex fidanzate vip Barù non parla tanto della sua vita privata, soprattutto per quanto riguarda l'ambito sentimentale, anche se i paparazzi l'hanno beccato in compagnia di ... con una famosa modella: il gossip è ufficialmente in ferie Lei sarebbe la modella Ludovica Perissinotto , ex partecipante di Miss Italia. La ragazza, secondo gli spifferi di gossip ...: la vita privata e le ex fidanzate vipnon parla tanto della sua vita privata, soprattutto per quanto riguarda l'ambito sentimentale, anche se i paparazzi l'hannoin compagnia di ...