Assegno Unico, attenzione alla truffa. L'INPS: 'Non rispondete a questi messaggi' (Di martedì 31 maggio 2022) Ogni tanto ne esce una nuova, e siamo alle solite: è in corso una truffa che arriva direttamente tramite sms, con un mittente che si spaccia per L'INPS, chiedendo di confermare i dati anagrafici o bancari per erogare diverse prestazioni tra cui l'Assegno Unico. Attenti alla nuova truffa All'interno dell'sms, come spesso accade, è presente un link sospetto ed ambiguo. E, non casualmente, l'utente viene caldamente invitato a cliccare su quel link per aggiornare i propri dati e per ricevere il pagamento dell'Assegno Unico sul proprio Iban. Ancora una volta, soldi promessi in cambio di un semplice e banale gesto, come quello di accedere ad una pagina tramite link.

