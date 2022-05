Pubblicità

MarcelloChirico : Critichiamo tanto #Allegri, ma #Ancelotti gioca nella stessa maniera, con la differenza che ha a disposizione gioca… - sportli26181512 : Allegri e Ancelotti, Carlo Hanks e Max Travolta - OmarTaricco1 : RT @MarcelloChirico: Critichiamo tanto #Allegri, ma #Ancelotti gioca nella stessa maniera, con la differenza che ha a disposizione giocator… - Andrea2002ggg : Tutti a prendere in giro #Allegri quando mette #Rabiot ala nel 442 …. Intanto #Ancelotti ci mette Valverde e si por… - mspiccia : RT @AfricanoPublio: Ancelotti ha vinto assecondando le caratteristiche dei giocatori, facendoli giocare nel modo a loro più congeniale. All… -

... trent'anni dopo, in un altro settore dello spettacolo, il calcio, Massimilianoha fatto qualcosa di simile favorendo indirettamente Carloche ha saputo firmare non una, ma ...... che doveva confermarsi e la Juventus che con il ritorno didoveva fare terra bruciata. Una ... Il milanistaè riuscito a sfatare ogni pronostico, dominando il campionato spagnolo, ...Avete presente John Travolta che nell’agosto del ’93 rinuncia a interpretare Forrest Gump ritenendolo un ruolo troppo complesso e lascia la parte a Tom Hanks che diventa così il protagonista di uno de ...Il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato al Corriere dello Sport dopo l'ennesimo trionfo di Carlo Ancelotti in Europa. Redazione Il Milanista. Il noto giornalista Ivan Zazzaroni si è espresso in merit ...