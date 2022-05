Adesso la Barbie diventa trans (Di martedì 31 maggio 2022) Arriva la prima versione transgender della famosa bambola, ispirata all'attrice e attivista Lgbt Laverne Cox. Lei: "Spero che i bambini di tutte le identità di genere possano sognare con questa Barbie" Leggi su ilgiornale (Di martedì 31 maggio 2022) Arriva la prima versionegender della famosa bambola, ispirata all'attrice e attivista Lgbt Laverne Cox. Lei: "Spero che i bambini di tutte le identità di genere possano sognare con questa

