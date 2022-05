Zevi lancia 15 nuovi hub del talento | dedicati a tutti i cittadini

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – “Insieme ai principali protagonisti dell’innovazione, vogliamo progettare il futuro della nostra città. A partire dagli immobili inutilizzati del nostro Patrimonio”. Con queste parole l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia, è intervenuto nel corso degli Stati Generali del Patrimonio, che si sono svolti questa mattina alla Centrale Montemartini. “Spazi urbani da rigenerare- ha proseguito- uno per ogni Municipio, che si trasformeranno in hub del, della cultura e del lavoro,”. Ci sarà una fase iniziale di confronto con i possibili partner, con l’obiettivo di valutare insieme come le necessità del territorio e dei quartieri possano coniugarsi con quelle delle realtà internazionali. Alla fase consultiva, che terminerà nei prossimi mesi, ...