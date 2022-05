X Factor 2022, Francesca Michielin è la nuova conduttrice (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Francesca Michielin conduttrice di X Factor 2022. L’annuncio arriva sui suoi profili social, in un video che riassume questi 10 anni, partendo proprio dal suo provino per il programma nell’edizione che poi la vide vincitrice. Francesca Michielin si conferma artista poliedrica: cantautrice e polistrumentista, negli ultimi mesi si è dedicata ad importanti attività che hanno arricchito il suo mondo. Dopo il debutto come scrittrice con il suo primo romanzo Il cuore è un organo (Mondadori) e alla guida del programma televisivo Effetto terra (Sky Nature). Ora torna a X Factor dopo il trionfo del 2012 – arrivato a soli 16 anni – per prenderne il timone nell’edizione al via a settembre su Sky e in streaming su NOW. Visualizza ... Leggi su italiasera (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) –di X. L’annuncio arriva sui suoi profili social, in un video che riassume questi 10 anni, partendo proprio dal suo provino per il programma nell’edizione che poi la vide vincitrice.si conferma artista poliedrica: cantautrice e polistrumentista, negli ultimi mesi si è dedicata ad importanti attività che hanno arricchito il suo mondo. Dopo il debutto come scrittrice con il suo primo romanzo Il cuore è un organo (Mondadori) e alla guida del programma televisivo Effetto terra (Sky Nature). Ora torna a Xdopo il trionfo del 2012 – arrivato a soli 16 anni – per prenderne il timone nell’edizione al via a settembre su Sky e in streaming su NOW. Visualizza ...

