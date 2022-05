Ultime Notizie Roma del 30-05-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio io non Ferrigno completo in Ucraina raggiungeremo un accordo sul prossimo pacchetto di sanzioni alla Russia lo ha annunciato ad una radio francese l’alto rappresentante per la politica estera Borrelli in vista del Consiglio Europeo di oggi il prossimo pacchetto di sanzioni contro la Russia non fanno i demo sulle embargo petrolifero ha confermato ribadendo che alla fine ci sarà un accordo malgrado le resistenze dell’Ungheria il presidente ucraino zielinski interverrà in collegamento video da chi è oltre Lombardo petrolifero il pacchetto di sanzioni mira a distruggere le banche russe dal sistema finanziario internazionale Swift III 27 Inoltre dovrebbero dare il via libera ad aiuti cocaina fino a 9 miliardi di euro nel 2000 22 ieri la nuova fumata nera sulla Stampa il petrolio della Russia nonostante ...