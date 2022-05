Ultime Notizie – Editoria, Ciulli (Google Italia): “Fondamentale capire se piattaforme siano competitor o partner” (Di lunedì 30 maggio 2022) “Noi di Google condividiamo gli interessi e la visione sugli obiettivi della direttiva” europea sul copyright. Lo ha detto Diego Ciulli, head of government affairs and public policy di Google Italia, intervenendo al convegno organizzato dalla Camera Avvocati Industrialisti su ‘Il nuovo diritto connesso degli editori nella direttiva copyright (2019/790)’ in corso a Milano. “Certamente -ammette- siamo stati in ampio disaccordo sulla genesi e sui principi alla base di quella direttiva, ma se oggi parliamo di cosa deve succedere in Italia nei prossimi mesi, siamo tutti ragionevolmente d’accordo”. Per comprendere bene la direttiva europea sul copyright “occorre innanzitutto capire in che modo le piattaforme digitali siano competitor e in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) “Noi dicondividiamo gli interessi e la visione sugli obiettivi della direttiva” europea sul copyright. Lo ha detto Diego, head of government affairs and public policy di, intervenendo al convegno organizzato dalla Camera Avvocati Industrialisti su ‘Il nuovo diritto connesso degli editori nella direttiva copyright (2019/790)’ in corso a Milano. “Certamente -ammette- siamo stati in ampio disaccordo sulla genesi e sui principi alla base di quella direttiva, ma se oggi parliamo di cosa deve succedere innei prossimi mesi, siamo tutti ragionevolmente d’accordo”. Per comprendere bene la direttiva europea sul copyright “occorre innanzituttoin che modo ledigitalie in ...

