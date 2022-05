Ue, niente accordo sull’embargo al petrolio russo. E Draghi chiede a Zelensky “che pace vuole” (Di lunedì 30 maggio 2022) Non è stato raggiunto nemmeno oggi l’accordo Ue sull’embargo al petrolio russo. L’Ungheria ha mantenuto il suo veto nonostante la proposta di esenzione dall’embargo del greggio proveniente da oleodotto. E’ quanto si apprende da fonti diplomatiche a Bruxelles. Domani mattina si riuniranno di nuovo gli ambasciatori dei Ventisette per un ultimo tentativo prima del vertice Ue che prendera’ il via alle 16. La posizione di Orban “La situazione è difficile, l’accordo sulle sanzioni non c’è. Se ci troviamo in questa situazione è colpa della Commissione Europea, che ha presentato il sesto pacchetto di sanzioni senza prima avere l’accordo degli Stati membri, un modo di fare irresponsabile”. Così il primo ministro ungherese Viktor Orban, a margine dei lavori del Consiglio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 maggio 2022) Non è stato raggiunto nemmeno oggi l’Ueal. L’Ungheria ha mantenuto il suo veto nonostante la proposta di esenzione dall’embargo del greggio proveda oleodotto. E’ quanto si apprende da fonti diplomatiche a Bruxelles. Domani mattina si riuniranno di nuovo gli ambasciatori dei Ventisette per un ultimo tentativo prima del vertice Ue che prendera’ il via alle 16. La posizione di Orban “La situazione è difficile, l’sulle sanzioni non c’è. Se ci troviamo in questa situazione è colpa della Commissione Europea, che ha presentato il sesto pacchetto di sanzioni senza prima avere l’degli Stati membri, un modo di fare irresponsabile”. Così il primo ministro ungherese Viktor Orban, a margine dei lavori del Consiglio ...

