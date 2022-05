Traffico Roma del 30-05-2022 ore 13:30 (Di lunedì 30 maggio 2022) Luceverde Roma ben trovati a questo aggiornamento da Simone a cercare una buona giornata chiusa da un’ora alla via Ostiense all’altezza del ponte spizzichino in direzione San Paolo Marconi a causa di una manifestazione inevitabili rallentamenti per il Traffico in arrivo da Piramide e dal ponte di ferro mattina con incidenti sulla Cassia ora Un incidente tra la Giustiniana La Storta sta provocando incolonnamenti incidente difficoltà di circolazione sulla Casilina zona Borghesiana trasporto pubblico metro con rallentamenti in ritardi riguardano sia la linea B sia la linea c e sulla linea B1 della metro ancora chiusa la stazione di Libia stasera puoi ricordare la chiusura anticipata dalle 21 tra Castro Pretorio e Laurentina ed alle 22 chiusura notturna della galleria Giovanni XXIII in direzione Salaria San Giovanni dettagli di queste e altre notizie sito ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 maggio 2022) Luceverdeben trovati a questo aggiornamento da Simone a cercare una buona giornata chiusa da un’ora alla via Ostiense all’altezza del ponte spizzichino in direzione San Paolo Marconi a causa di una manifestazione inevitabili rallentamenti per ilin arrivo da Piramide e dal ponte di ferro mattina con incidenti sulla Cassia ora Un incidente tra la Giustiniana La Storta sta provocando incolonnamenti incidente difficoltà di circolazione sulla Casilina zona Borghesiana trasporto pubblico metro con rallentamenti in ritardi riguardano sia la linea B sia la linea c e sulla linea B1 della metro ancora chiusa la stazione di Libia stasera puoi ricordare la chiusura anticipata dalle 21 tra Castro Pretorio e Laurentina ed alle 22 chiusura notturna della galleria Giovanni XXIII in direzione Salaria San Giovanni dettagli di queste e altre notizie sito ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - StefanoMameli3 : RT @CTM_Cagliari: ??Attenzione: Linea 1 direzione Gioia deviata causa blocco del traffico in via Mameli. I bus transitano in viale Trieste… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Tangenziale Est ?????? Traffico rallentato tra Via Salaria e Via dei Campi Sportivi > Galleria G… - viabilitasdp : 13:04 #A25 Lavori tra Avezzano e Bivio A25/A24 Roma-Teramo fino alle 17:00 del 30/05/2022 - VAIstradeanas : 12:53 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -