Traffico Roma del 30-05-2022 ore 07:30 (Di lunedì 30 maggio 2022) Luceverde Roma Buona giornata a tutti dalla Simona a Cerchiara sulla via Cassia abbiamo rallentamenti a causa di un incidente tra via Oriolo Romano e zona Tomba di Nerone verso la Giustiniana per incidente rallentamenti sul viale Jonio tra via Capuana e viale Adriatico in direzione Prati Fiscali cose sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe Qui si tratta di Traffico sulla tangenziale incolonnamenti Tra via delle Valli alla via Salaria verso Tor di Quinto più lunghe le code sulla Flaminia partono da raccordo e arrivano fino a Tor di Quinto nella zona sud Traffico intenso sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna tra la Cina e l’abbia Intanto ad Acilia code sia sul Ostiense sia sulla via del mare metro B chiusa la stazione di Libia dettagli di queste e altre notizie nel sito ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 maggio 2022) LuceverdeBuona giornata a tutti dalla Simona a Cerchiara sulla via Cassia abbiamo rallentamenti a causa di un incidente tra via Oriolono e zona Tomba di Nerone verso la Giustiniana per incidente rallentamenti sul viale Jonio tra via Capuana e viale Adriatico in direzione Prati Fiscali cose sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe Qui si tratta disulla tangenziale incolonnamenti Tra via delle Valli alla via Salaria verso Tor di Quinto più lunghe le code sulla Flaminia partono da raccordo e arrivano fino a Tor di Quinto nella zona sudintenso sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna tra la Cina e l’abbia Intanto ad Acilia code sia sul Ostiense sia sulla via del mare metro B chiusa la stazione di Libia dettagli di queste e altre notizie nel sito ...

_Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - andvaccaro : La tempesta perfetta del traffico di Roma, più auto che patenti: 'Lo spazio fisico per i parcheggi è finito'… - VAIstradeanas : 07:20 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 06:59 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : Buongiorno da @LuceverdeRoma notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma -