San Severo-Foggia: incidente con due feriti di cui uno grave, tratto di autostrada chiuso per circa un'ora Nel primo pomeriggio (Di lunedì 30 maggio 2022) tratto riaperto poco prima delle 15. Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Poco prima delle 14:00 sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia in direzione di Bari a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 545 che ha visto coinvolta un'autovettura e nel quale due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari anche con eliambulanza, i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. Attualmente nel tratto interessato il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Bari.

