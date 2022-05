Rinascimento Bergamo | incontro col ministro Giannini per replicarlo su scala nazionale

(Di lunedì 30 maggio 2022) Milano. Oltre 4mila tra piccoli imprenditori e professionisti finanziati, 25 milioni di euro stanziati, inclusi 10 milioni di contributi a fondo perduto, pagamenti in media entro nove giorni. Sono solo alcuni dei numeri del programma, lanciato nell’aprile del 2020 da Comune di, Intesa Sanpaolo e Fondazione Cesvi per sostenere il tessuto economico e sociale della città così duramente colpita dall’emergenza Covid-19. Uno strumento concreto e un modello virtuoso di sinergia tra pubblico, privato e non profit che può essere replicato a livelloper aiutare il Paese a ripartire dopo due anni di pandemia. I promotori dell’iniziativa ne parleranno il prossimo 6 giugno al Palazzo delle Stelline di Milano insieme aldelle Infrastrutture e della Mobilità ...

Advertising

Vita

... Francesco Longo , Università Bocconi , Maurizio Carrara , Presidente Onorario Cesvi e Sergio Gandi , Vicesindaco Comune di- con la collaborazione tra attori diversi, ...Ilsostenibile della filiera moda'. L'appuntamento è giovedì 9 giugno a Firenze all'... e di RadiciGroup, realtà italiana nata aleader mondiale nella produzione di una vasta gamma ... Co-progettazione, da Bergamo il modello per far ripartire il Paese dopo la pandemia Oltre 4mila tra piccoli imprenditori e professionisti finanziati e 25 milioni di euro stanziati. Sono solo alcuni dei numeri del programma "Rinascimento Bergamo" che sarà presentato il 6 giugno al Pal ...Domenica scorsa, in occasione dell'ultima di campionato il nostro piccolo tifoso è stato ospite della Tribuna Rinascimento al Gewiss insieme ad un amichetto e al padre di questi ...