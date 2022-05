Reddito di cittadinanza, tensione Confindustria-M5S (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Sale la tensione tra Movimento 5 Stelle e Confindustria sul Reddito di cittadinanza. Il presidente degli industriali, Carlo Bonomi all’assemblea di Assolombarda a Milano ha puntato il dito contro il provvedimento-bandiera dei pentastellati affermando che “quando cerchiamo i giovani per dargli lavoro abbiamo un grande competitor che è il Reddito di cittadinanza” e ribadendo le sue critiche anche alla politica dei “bonus”. Un “attacco” a cui risponde attraverso l’Adnkronos la vicepresidente del M5S e viceministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde: “Non lo condivido. Essere poveri nel nostro Paese non deve essere una colpa. Il Reddito – afferma l’esponente pentastellata – può essere migliorato ma allo stesso tempo ha garantito in pandemia una ... Leggi su italiasera (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Sale latra Movimento 5 Stelle esuldi. Il presidente degli industriali, Carlo Bonomi all’assemblea di Assolombarda a Milano ha puntato il dito contro il provvedimento-bandiera dei pentastellati affermando che “quando cerchiamo i giovani per dargli lavoro abbiamo un grande competitor che è ildi” e ribadendo le sue critiche anche alla politica dei “bonus”. Un “attacco” a cui risponde attraverso l’Adnkronos la vicepresidente del M5S e viceministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde: “Non lo condivido. Essere poveri nel nostro Paese non deve essere una colpa. Il– afferma l’esponente pentastellata – può essere migliorato ma allo stesso tempo ha garantito in pandemia una ...

Advertising

petergomezblog : Reddito di cittadinanza, Conte: “L'attacco dei privilegiati della politica che guadagnano 500 euro al giorno e vogl… - Mov5Stelle : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, lo stesso che vorrebbe reintrodurre i voucher e alimentare un precariato… - ferrazza : Su @LaStampa c’è questo grafico. L’Italia è l’unico paese dell’area Ocse in cui la media degli stipendi del 2020 è… - AntonioDiBari85 : RT @geascanca: È tutta colpa del reddito di cittadinanza, eh. (Stampatevela in mente, questa tabellina). Via ?@LaStampa? - Giusepp37164800 : RT @Giusepp37164800: Argomenti divisivi pre-elettorali: Reddito cittadinanza Immigrazione-ius soli Diritti civili Vaccini Green pass Patrim… -