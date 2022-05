Real Madrid: rinnovo per un giocatore (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Real Madrid ha trovato l'accordo con Eder Militao per il prolungamento del contratto fino al 2028. Questo secondo AS. Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilha trovato l'accordo con Eder Militao per il prolungamento del contratto fino al 2028. Questo secondo AS.

Advertising

acmilan : Congratulations to @MrAncelotti's @realmadrid on winning the @ChampionsLeague ?? Congratulazioni al Real Madrid di… - MovistarFutbol : 'En Francia se dice: Ici c'est Real Madrid. Y punto'. Carlo Ancelotti. #FinalDeChampions - OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l’allenatore ad aver vinto più volte la Champions League: quattro (con il Milan ne… - sportli26181512 : Isco saluta il Real Madrid: 'Questo club mi ha permesso di raggiungere tutti i miei sogni': Isco saluta il Real Mad… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: La fine di un'era: #Isco non rinnoverà con il #RealMadrid. Ora può essere un'occasione di #calciomercato -