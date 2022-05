Parla Capuano: Salvini a Mosca? Era pronto, Draghi lo avrebbe saputo qualche ora prima (Di lunedì 30 maggio 2022) Adesso che il viaggio a Mosca di Matteo Salvini è sfumato, il consigliere per la politica estera del Capitano, Antonio Capuano, che non ha ruoli ufficiali nel partito, rompe il silenzio e si lascia sfuggire qualche dettaglio in più. Lo fa in tre interviste, al Messaggero, alla Stampa e a Repubblica, nelle quali “svela” lo scopo della mission impossible di Salvini aa Mosca. Presentare un piano di pace. «Avremmo dovuto presentare un piano di pace in quattro – punti racconta – Primo punto: individuare una sede neutrale in cui aprire i negoziati. Abbiamo due ipotesi, entrambe sondate». Una darebbe il Vaticano, l’altra la Turchia. Tuttavia, Capuano “confessa” anche di non essere un grande esperto della Russia. Anzi, non ci ha mai messo piede. Assicura che se ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 maggio 2022) Adesso che il viaggio adi Matteoè sfumato, il consigliere per la politica estera del Capitano, Antonio, che non ha ruoli ufficiali nel partito, rompe il silenzio e si lascia sfuggiredettaglio in più. Lo fa in tre interviste, al Messaggero, alla Stampa e a Repubblica, nelle quali “svela” lo scopo della mission impossible diaa. Presentare un piano di pace. «Avremmo dovuto presentare un piano di pace in quattro – punti racconta – Primo punto: individuare una sede neutrale in cui aprire i negoziati. Abbiamo due ipotesi, entrambe sondate». Una darebbe il Vaticano, l’altra la Turchia. Tuttavia,“confessa” anche di non essere un grande esperto della Russia. Anzi, non ci ha mai messo piede. Assicura che se ...

