Oroscopo Giugno | Ariete

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 30 maggio 2022) Life&People.it 21 marzo – 20 aprile Fra tutti gli attori che calcano il palcoscenico dello Zodiaco, Giove è di gran lunga quello più acclamato: è lui la star che elargisce ottimismo, benessere e sicurezza. Dopo dodici lunghi anni di tournée, Giove ha fatto il suo ritorno nel regno dell’, in compagnia di Marte – più audace e competitivo che mai – e con il benestare di Saturno, lucido come sempre ma meno rigido del solito. Questa lunga introduzione, caroche mi stai leggendo, compensa un suggerimento semplice, sintetico e strategico: se hai un sogno nel cassetto, è il momento di tirarlo fuori! L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Maggio 30, 2022 at 3:22 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, ...