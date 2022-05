(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Asuper, è lapiùdi tutte le gare diche ci siano perché l’acqua è solitamente fredda e con onde controcorrente ed è stato così, è lapiùdel panorama, infatti il mio allenatore mi ha detto che se passo questa ho il livello estremo da nuotatore died in effetti è così. Visto da fuori sembrava fossimo fermi. Ora abbiamo tre settimane di preparazione e poi andiamo al Mondiale. è stata una bella prova, ma provaa Tokyo. Sembravano due sport diversi. Qua abbiamo dovuto improvvisare tanto, sembrava quasi unadi vela dove i nuotatori si spostavano per trovare il corridoio migliore, ho cercato di ...

Advertising

fisco24_info : Paltrinieri: 'Europei a Roma? Non vedo l'ora, emozioni di gare in casa sono uniche': (Adnkronos) - 'Roma sarà la pr… - TV7Benevento : Nuoto: Paltrinieri, 'a Setubal gara più difficile di fondo, gara opposta rispetto a Tokyo' -… - matmosciatti11 : Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma @greg_palt presenta con @LiaCapizzi #DominateTheWater, nuovo circuit… - Swim4life_it : Vittoria di forza nell’oceano che bagna il Portogallo con acqua a 17 gradi @FINOfficial_ @fina1908 @greg_palt… - sara_grimaldi : #Doppietta azzurra a Setubal. Paltrinieri: 'La gara più difficile della mia vita' - Nuoto•com… -

Agenzia ANSA

Napoli . La prima tappa delle World Series didi fondo andata in scena a Setubal in Portogallo parla italiano. Lo fa grazie ad uno strepitoso Gregorioe ad un magnifico Domenino Acerenza. Il campione Olimpico dei 1500 a Rio de ...si è detto soddisfatto di quanto fatto: 'E' stata una bella gara. C'era molta corrente e delle onde bestiali. Forse è stata la 10 km più difficile che ho fatto nella mia vita, come ... Nuoto: Paltrinieri 'ora mi sento fondista a tutti gli effetti' - Sport È vero. Io quando nuoto al Sette Colli mi emoziono sempre perché è davvero la piscina più bella del mondo e quindi fare un Europeo in casa sarà incredibile”. Sono le parole di Gregorio Paltrinieri sui ...Adesso sono un nuotatore di fondo a tutti gli effetti”. Lo ha detto il campione del nuoto azzurro in piscina e di fondo Gregorio Paltrinieri a margine della presentazione di ‘Dominate the Water’ un ...