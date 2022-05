Nasti contro l’ex Zaniolo: “..con quel gamberetto”, scoppia la polemica (Di lunedì 30 maggio 2022) Chiara Nasti è finita di nuovo al centro di una polemica. Quando la Roma ha vinto la Conference League, molti tifosi giallorossi sono scesi in strada a festeggiare. Fra i tanti festeggiamenti è partito dai tifosi romani anche un coro contro Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, al grido di “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo!“. Un coro che lo stesso Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma, ha ballato sopra il carro. Tutta la soddisfazione durante il coro “il figlio di Zaccagni è di #Zaniolo” pic.twitter.com/Ilvkyvccwd — Fabrizio Sbernini (@fabri sbernini) May 26, 2022 La citazione è dovuta al fatto che ora Chiara Nasti, ex di Nicolò Zaniolo, aspetta un figlio proprio da Mattia Zaccagni. Nasti contro ... Leggi su biccy (Di lunedì 30 maggio 2022) Chiaraè finita di nuovo al centro di una. Quando la Roma ha vinto la Conference League, molti tifosi giallorossi sono scesi in strada a festeggiare. Fra i tanti festeggiamenti è partito dai tifosi romani anche un coroMattia Zaccagni, calciatore della Lazio, al grido di “Il figlio di Zaccagni è di!“. Un coro che lo stesso Nicolò, calciatore della Roma, ha ballato sopra il carro. Tutta la soddisfazione durante il coro “il figlio di Zaccagni è di #” pic.twitter.com/Ilvkyvccwd — Fabrizio Sbernini (@fabri sbernini) May 26, 2022 La citazione è dovuta al fatto che ora Chiara, ex di Nicolò, aspetta un figlio proprio da Mattia Zaccagni....

Ppydtt8Ppydtt : @Francescoo126 @champagnefefe @Falconero1987 Te risulta che Zaniolo ha fatto cori contro la Nasti ? Te risulta che… - Ppydtt8Ppydtt : @tramontirosa @fabiani_ilaria I cori contro la madre sono paragonabili al coro nei confronti della Nasti ma non mi… - BITCHYFit : Nasti contro l’ex Zaniolo: “..lo ha un gamberetto”, scoppia la polemica - Erniaimperator2 : Dai basta fare tweet contro la Nasti Non posso mettere like a tutti - ValentinaBoop : @utentesegreto21 Sfottono il compagno della Nasti, essendo laziale, mettendo in dubbio la paternità vista la celeri… -