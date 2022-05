Monza, Berlusconi: «Prima lo Scudetto, poi la Champions» (Di lunedì 30 maggio 2022) «E’ una grande gioia e per tutta la Brianza una delle provincie più operose d’Italia che hanno nel cuore una gioia che non si aspettavano neppure di avere». Così il patron del Monza Silvio Berlusconi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo nella finale playoff con il Pisa, ha commentato la storica promozione L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 30 maggio 2022) «E’ una grande gioia e per tutta la Brianza una delle provincie più operose d’Italia che hanno nel cuore una gioia che non si aspettavano neppure di avere». Così il patron delSilvio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo nella finale playoff con il Pisa, ha commentato la storica promozione L'articolo

