Malore choc fuori dal ristorante | Gianmarco muore a 21 anni davanti agli amici

(Di lunedì 30 maggio 2022)Verdia 21, unse l’è portato via mentre la sera del 27 maggio era a cena con i suoi. Ex atleta di punta dell’Atletica Frignano, a Pavullo (Modena),si era dovuto fermare, per alcuni accertamenti medici. Il giovane si è accasciato su un fianco e ha perso i sensi. Subito un amico ha cominciato a praticare il massaggio cardiaco, guidato al telefono dai sanitari, che nel frattempo erano stati messi in allerta. Ma poco dopo hanno intubato il giovane e, intorno alle 23:30, sono arrivati al pronto soccorso di Baggiovara dove ne hanno dovuto constatare il decesso. Scene straziantialdove, nel frattempo, erano arrivati anche i genitori. Il sindaco Davide Venturelli ha fatto sapere che ...