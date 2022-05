L'isola che non c'è esiste: è «Paloma» e sta a Ponte Milvio (Di lunedì 30 maggio 2022) «Paloma» è la location che non t'aspetti. Il concetto è quello di «isla urbana», l'isola che non c'è ma che ritrovi a Ponte Milvio oltrepassando un cancello rosa di 4 metri, mentre il nome riporta al Maestro Battiato con la suggestione «ahi ai ai» riprodotta in alcune pareti del locale. Piatti complessi che divertono, come i «besos» con pesce e carne rivisitazione delle tapas ma in chiave più abbondante - nelle loro tre varianti: «besos Paloma» tra cui il baccalà mantecato su patate croccanti e carpaccio di tartufo. «Besos de pan», bottini di pane fatto in casa, ricercato quello con calamaro crudo e zucchina alla scapece; «besos robata», spiedini marinati cotti alla robata - affumicazione su legno di bambù - in versione pollo, salmone, polpo e filetto. Da non perdere la «pepita ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) «» è la location che non t'aspetti. Il concetto è quello di «isla urbana», l'che non c'è ma che ritrovi aoltrepassando un cancello rosa di 4 metri, mentre il nome riporta al Maestro Battiato con la suggestione «ahi ai ai» riprodotta in alcune pareti del locale. Piatti complessi che divertono, come i «besos» con pesce e carne rivisitazione delle tapas ma in chiave più abbondante - nelle loro tre varianti: «besos» tra cui il baccalà mantecato su patate croccanti e carpaccio di tartufo. «Besos de pan», bottini di pane fatto in casa, ricercato quello con calamaro crudo e zucchina alla scapece; «besos robata», spiedini marinati cotti alla robata - affumicazione su legno di bambù - in versione pollo, salmone, polpo e filetto. Da non perdere la «pepita ...

Advertising

beppesevergnini : Stromboli. Accendere un fuoco ?? in un giorno di scirocco, per simulare un incendio durante le riprese di una fictio… - vigilidelfuoco : #Vigilidelfuoco al lavoro con due #Canadair, un elicottero e squadre a terra per un #incendio che dalle 10 sta inte… - pisto_gol : Il campionato si chiude con la retrocessione del #Cagliari, che non riesce a battere il #Venezia. Una squadra che h… - fan_velvet : Nessun sito ufficiale dell #isola ha detto che ci sono ospiti - 666Jodara : Vorrei chiedere ad un certo fandom... Ma se di #soleil non ve ne fotte un cazzo perché non fate altro che cacare la… -