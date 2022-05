La prima volta del Monza in A e Berlusconi si esalta: “Vinciamo lo scudetto” (Di lunedì 30 maggio 2022) Per la prima volta il club della Brianza ha centrato la promozione nella massima serie Obiettivo storico per il Monza. Il club brianzolo, rinato con la gestione Galliani con il ritorno di Berlusconi ha centrato la promozione in serie A. In 40 anni il Monza non era mai riuscito a centrare la promozione ed era la squadra con più stagioni di militanza in Serie B. Dopo oltre 110 anni il Monza ha così ottenuto la massima categoria: la promozione è arrivata dopo il 4 a 3 nella finale playoff contro il Pisa. Leggi anche: Silvio Berlusconi e Marta Fascina: nozze vicine? Monza, la soddisfazione di Berlusconi e Galliani Comprensibile così la gioia di Silvio Berlusconi: “Sa cosa le dico? Vogliono vincere il campionato e ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Per lail club della Brianza ha centrato la promozione nella massima serie Obiettivo storico per il. Il club brianzolo, rinato con la gestione Galliani con il ritorno diha centrato la promozione in serie A. In 40 anni ilnon era mai riuscito a centrare la promozione ed era la squadra con più stagioni di militanza in Serie B. Dopo oltre 110 anni ilha così ottenuto la massima categoria: la promozione è arrivata dopo il 4 a 3 nella finale playoff contro il Pisa. Leggi anche: Silvioe Marta Fascina: nozze vicine?, la soddisfazione die Galliani Comprensibile così la gioia di Silvio: “Sa cosa le dico? Vogliono vincere il campionato e ...

