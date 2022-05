Isola dei Famosi: lui svela tutto sulla voce per il programma (Di lunedì 30 maggio 2022) Isola dei Famosi, lui svela tutto sulla voce per il programma: ecco il suo commento circa i presunti ‘ritocchini’ ai naufraghi. Finito maggio, L’Isola dei Famosi 2022 sta entrando nel suo ultimo mese, che porterà i naufraghi in Honduras verso lo sforzo finale per la vittoria del reality show. Mentre continuano le sfide e il pubblico si chiede chi vincerà, il reality show sta facendo parlare per una presunta voce che vorrebbe i naufraghi farsi ‘ritocchini’ al programma. La voce sul programma, parla lui (foto: Mediaset Play).Cosa c’è di vero? A quanto pare, un ex-concorrente è ora intervenuto per fare chiarezza sulla situazione; ecco ... Leggi su formatonews (Di lunedì 30 maggio 2022)dei, luiper il: ecco il suo commento circa i presunti ‘ritocchini’ ai naufraghi. Finito maggio, L’dei2022 sta entrando nel suo ultimo mese, che porterà i naufraghi in Honduras verso lo sforzo finale per la vittoria del reality show. Mentre continuano le sfide e il pubblico si chiede chi vincerà, il reality show sta facendo parlare per una presuntache vorrebbe i naufraghi farsi ‘ritocchini’ al. Lasul, parla lui (foto: Mediaset Play).Cosa c’è di vero? A quanto pare, un ex-concorrente è ora intervenuto per fare chiarezzasituazione; ecco ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - robertopontillo : RT @TV_Italiana: ?? Stasera a L'#Isola dei Famosi è il momento di fare pulizie: DOPPIA ELIMINAZIONE flash su Playa Sgamatissima. - miniris232 : Dea regina dell'isola dei famosi ????@deliaduranoff #Delia #Isola #deliaduran @AXBproduction @IsolaDeiFamosi - vitasol : @_mediocretes Bene, cosi evitiamo di andare all'isola dei famosi.,., interessante no? No Wi-Fi ¯\_(?)_/¯ - michicima : Io non sono una pecora Quando sbagliano i miei preferiti lo devo dire Nicolas Edo e Carmen si sono trasformati in q… -