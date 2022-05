In Ucraina sta vincendo il realismo (Di lunedì 30 maggio 2022) Alla fine gli Stati europei hanno seguito la strada del realismo. Ogni leader cerca di raccontarla agli elettori come vuole e come può ma il risultato dopo tre mesi di guerra in Ucraina è chiaro: invio di armi e nessun embargo energetico. Le due correnti principali del dibattito pubblico, il pacifismo interessato o ingenuo e l’economicismo, escono ridimensionate dai fatti. Le sanzioni economiche non hanno fermato l’attacco di Putin e non lo faranno nel breve; numerosi paesi europei non posso rinunciare al gas russo; l’avanzata russa può fermarsi soltanto con le armi e il sostegno militare all’Ucraina. La telefonata tra Draghi e Putin è un’evidenza di quanto detto, con il leader russo che rassicurava l’italiano sulle fonti energetiche, segno che non c’è una reale volontà europea di rompere con le forniture. Anche perché lo scenario ... Leggi su panorama (Di lunedì 30 maggio 2022) Alla fine gli Stati europei hanno seguito la strada del. Ogni leader cerca di raccontarla agli elettori come vuole e come può ma il risultato dopo tre mesi di guerra inè chiaro: invio di armi e nessun embargo energetico. Le due correnti principali del dibattito pubblico, il pacifismo interessato o ingenuo e l’economicismo, escono ridimensionate dai fatti. Le sanzioni economiche non hanno fermato l’attacco di Putin e non lo faranno nel breve; numerosi paesi europei non posso rinunciare al gas russo; l’avanzata russa può fermarsi soltanto con le armi e il sostegno militare all’. La telefonata tra Draghi e Putin è un’evidenza di quanto detto, con il leader russo che rassicurava l’italiano sulle fonti energetiche, segno che non c’è una reale volontà europea di rompere con le forniture. Anche perché lo scenario ...

