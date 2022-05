Il Paradiso delle Signore, il grande gesto di Ezio: pronto a tutto per salvarla (Di lunedì 30 maggio 2022) Il personaggio di Ezio si prepara ad essere un grande protagonista della settima stagione de Il Paradiso delle Signore Il personaggio di Ezio Colombo (screenshot RaiPlay)Nel corso della sesta stagione tra i personaggi che hanno conquistato il pubblico c’è anche Ezio Colombo. Arrivato a Milano per stare vicino a sua figlia Stefania ha poi scoperto della presenza anche della sua ex moglie Gloria, da tutti creduta morta. I due hanno in tutti i modi provato a tenere il loro segreto nascosto ma la sconvolgente verità è alla fine venuta fuori. Prima la sua nuova compagna Veronica e la figlia Gemma e poi la stessa Stefania hanno scoperto tutto. Una rivelazione che ha cambiato le loro vite e che ha portato ad un risvolto a tratti tragico ovvero l’arresto di ... Leggi su direttanews (Di lunedì 30 maggio 2022) Il personaggio disi prepara ad essere unprotagonista della settima stagione de IlIl personaggio diColombo (screenshot RaiPlay)Nel corso della sesta stagione tra i personaggi che hanno conquistato il pubblico c’è ancheColombo. Arrivato a Milano per stare vicino a sua figlia Stefania ha poi scoperto della presenza anche della sua ex moglie Gloria, da tutti creduta morta. I due hanno in tutti i modi provato a tenere il loro segreto nascosto ma la sconvolgente verità è alla fine venuta fuori. Prima la sua nuova compagna Veronica e la figlia Gemma e poi la stessa Stefania hanno scoperto. Una rivelazione che ha cambiato le loro vite e che ha portato ad un risvolto a tratti tragico ovvero l’arresto di ...

