I malanni di Sinner: testa e gioco da campione, ma il fisico no (Di lunedì 30 maggio 2022) Il ritiro agli ottavi di finale del Roland Garros contro Andrey Rublev è solo la punta dell'iceberg per Jannik Sinner, che negli ultimi anni ha dimostrato di essere un campione sotto tutti i punti di vista tranne quello fisico. Se il talento non gli manca e neppure un'invidiabile forza mentale, non si può dire lo stesso del fisico, che spesso l'ha tradito quest'anno. Ad ammetterlo è stato lui stesso, spiegando come fosse proprio questo il suo punto debole e ciò che gli impedisce di ricucire il gap con i big. Purtroppo, con il passare del tempo, le cose sembrano andare sempre peggio, pertanto potrebbe essere opportuno fermarsi un attimo e riflettere sul da farsi. In questo 2022 non è mancato proprio nulla a Jannik, che in quasi ogni torneo ha accusato problemi fisici di svariata natura. Ad aprire le danze è stato il ...

