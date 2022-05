Highlights Sinner-Rublev 6-1 4-6 0-2 ritiro | quarto turno Roland Garros 2022 VIDEO

(Di lunedì 30 maggio 2022) Glidel match tra Janniked Andrey, valevole per ildel, in cui l’azzurro è costretto a ritirarsi per un problema al ginocchio sinistro. Jannik domina il primo set e sogna il passaggio del, ma purtroppo a metà seconda frazione vede precipitare tutto. Il fastidio al ginocchio, che già lo aveva condizionato nella sfida contro McDonald, torna a tormentarlo. Il classe 2001 non può far altro che ritirarsi e spedire ai quarti Andrey. Ecco ildegli scambi più belli e dei momenti salienti della partita. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

Advertising

sportface2016 : VIDEO | Gli highlights della sfida del quarto turno del #RolandGarros tra #Sinner e #Rublev - zazoomblog : VIDEO Sinner-Rublev Roland Garros 2022: highlights e sintesi. L’azzurro domina il primo set poi si ritira - #VIDEO… - A_Rapis : ROLAND GARROS - Per il terzo anno di fila Sinner è alla seconda settimana del Roland Garros: 6-3 7-6(6) 6-3 all'am… - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Sinner continua il viaggio a Parigi: ecco la vittoria contro Carballes Baena! ????????? #EurosportTENNIS | #RolandGarros |… - Eurosport_IT : Sinner continua il viaggio a Parigi: ecco la vittoria contro Carballes Baena! ????????? #EurosportTENNIS |… -

Eurosport IT

TABELLONE MONTEPREMI L'incontro trae Rublev al Roland Garro si svolgerà oggi, lunedì 30 ... In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e...TABELLONE MONTEPREMI Il match valevole per gli ottavi di finale al Roland Garros trae ... In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti eper ... Roland Garros, Sinner-Carballes Baena: Jannik vola al 3° turno: gli highlights in 3' Un primo set impressionante, nel quale Andrey Rublev non è riuscito praticamente a proferir parola. Poi il dolore al ginocchio, le prime difficoltà, il timeout medico ed il ritiro ad inizio terzo parz ...Roland Garros – Day 8: gli highlights del giorno 29 Maggio 2022 ... 10 è in grande crisi 29 Maggio 2022 Roland Garros, cuore Sinner: vola agli ottavi ma è allarme, che peccato Sonego!