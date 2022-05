Bonus Idrico in scadenza: ecco entro quando inviare le domande (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Bonus Idrico 2022, quello che permette ai contribuenti di richiedere un ‘aiuto’ per l’acquisto di rubinetti e sanitari fino a un massimo di 1.000 euro, scadrà il 30 giungo 2022. È possibile, entro la data di scadenza, presentare la domanda per ottenere il rimborso fino a un massimo di 1.000 euro per l’acquisto di rubinetti e sanitari previsto dalla Legge di Bilancio 2021. Cosa prevede il Bonus Idrico 2022 La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un rimborso di 1.000 euro su edifici esistenti o singole unità immobiliari, per acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 con i seguenti scopi: interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto; interventi di sostituzione di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 maggio 2022) Il2022, quello che permette ai contribuenti di richiedere un ‘aiuto’ per l’acquisto di rubinetti e sanitari fino a un massimo di 1.000 euro, scadrà il 30 giungo 2022. È possibile,la data di, presentare la domanda per ottenere il rimborso fino a un massimo di 1.000 euro per l’acquisto di rubinetti e sanitari previsto dalla Legge di Bilancio 2021. Cosa prevede il2022 La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un rimborso di 1.000 euro su edifici esistenti o singole unità immobiliari, per acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 con i seguenti scopi: interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto; interventi di sostituzione di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia ...

