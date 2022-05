Bayern: in arrivo il sostituto Lewandowski! I dettagli (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Bayern Monaco si prepara a perdere il suo “9” di riferimento: Robert Lewandowski. Si cerca, dunque, di acquistare un sostituto che sappia portare avanti, a suon di gol, la “macchina” offensiva della squadra bavarese. In queste ore, il Daily Mail ha lanciato l’indiscrezione di mercato. Sadio Mane ha dichiarato in questi giorni il suo addio al Liverpool, dopo una storia d’amore durata sei anni. Il calciatore maliano sarebbe prossimo ad uno sbarco a Monaco di Baviera, a fronte di un’offerta da 41 milioni di euro. Tale cifra è dovuta, soprattutto, al contratto in scadenza nel 2023. Mane-Liverpool-Bayern Il Bayern dunque si consolerebbe con il classe ’92 pluripremiato alla corte di Jurgen Klopp, per abbracciare gli schemi tattici di mister Nagelsmann (di cinque anni più grande). Mane proverà a non far ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 30 maggio 2022) IlMonaco si prepara a perdere il suo “9” di riferimento: Robert Lewandowski. Si cerca, dunque, di acquistare unche sappia portare avanti, a suon di gol, la “macchina” offensiva della squadra bavarese. In queste ore, il Daily Mail ha lanciato l’indiscrezione di mercato. Sadio Mane ha dichiarato in questi giorni il suo addio al Liverpool, dopo una storia d’amore durata sei anni. Il calciatore maliano sarebbe prossimo ad uno sbarco a Monaco di Baviera, a fronte di un’offerta da 41 milioni di euro. Tale cifra è dovuta, soprattutto, al contratto in scadenza nel 2023. Mane-Liverpool-Ildunque si consolerebbe con il classe ’92 pluripremiato alla corte di Jurgen Klopp, per abbracciare gli schemi tattici di mister Nagelsmann (di cinque anni più grande). Mane proverà a non far ...

