Anemia da malattia renale cronica | al via la campagna ‘Non aspettare | agisci’

(Adnkronos) – Affaticamento, difficoltà a concentrarsi, aumento della frequenza cardiaca: sono i principali sintomi dell'Anemia, una delle complicanze più frequenti della malattia renale cronica. Interessa un paziente su 71 e, per i pazienti non ancora diagnosticati, rappresenta un importante campanello di allarme sulla presenza della malattia. Una condizione che ha un forte impatto sulla qualità di vita, ma spesso non riconosciuta o sottovalutata dai pazienti con malattia renale cronica, un'emergenza di sanità pubblica globale che colpisce 1 persona su 10 in tutto il mondo, con prevalenza e mortalità quasi raddoppiate negli ultimi 30 anni.

