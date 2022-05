Alla comunicazione sulla crisi climatica serve una cosmogonia (Di lunedì 30 maggio 2022) Il giorno in cui si è chiusa la Cop26 a Glasgow ero nella sala dell’Assemblea plenaria, era stata una discussione finale drammatica, con l’ultimo colpo di mano dell’India sull’uscita dal carbone, che con un solo slittamento verbale (da phasing out a phasing down) diventava più lenta di decenni. Attivisti, delegati, giornalisti: eravamo tutti esausti, era impossibile mettere in prospettiva i risultati e le delusioni della Cop più attesa e carica da quando si tengono le conferenze annuali sul clima (Berlino, 1995). Ora, in prospettiva, è più chiaro: il patto per il clima di Glasgow sembrava annacquato e poco ambizioso, ma era soprattutto fragile. Da allora sono passati sei mesi: c’è stata una guerra che nessuno quel giorno avrebbe immaginato e sono usciti gli ultimi due capitoli del sesto rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), la sintesi di tutto quello ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 30 maggio 2022) Il giorno in cui si è chiusa la Cop26 a Glasgow ero nella sala dell’Assemblea plenaria, era stata una discussione finale drammatica, con l’ultimo colpo di mano dell’India sull’uscita dal carbone, che con un solo slittamento verbale (da phasing out a phasing down) diventava più lenta di decenni. Attivisti, delegati, giornalisti: eravamo tutti esausti, era impossibile mettere in prospettiva i risultati e le delusioni della Cop più attesa e carica da quando si tengono le conferenze annuali sul clima (Berlino, 1995). Ora, in prospettiva, è più chiaro: il patto per il clima di Glasgow sembrava annacquato e poco ambizioso, ma era soprattutto fragile. Da allora sono passati sei mesi: c’è stata una guerra che nessuno quel giorno avrebbe immaginato e sono usciti gli ultimi due capitoli del sesto rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), la sintesi di tutto quello ...

... in occasione del nuovo allestimento del verdiano Ballo in maschera andato in scena alla Scala all'... da meritare di essere bandito sia dalla conversazione civile sia da ogni forma di comunicazione ...

Con l'ossessione delle mascherine abbiamo perso l'empatia
Quello che possiamo dire, alla luce dell'esperienza clinica è che il risvolto della comunicazione non verbale è stato sicuramente sottovalutato. Mi auguro che questa sottovalutazione non sia avvenuta ...

Input della Regione ma Asp e aziende vanno in ordine sparso
Una «somministrazione» ai malati in «regime di convenzione» possibile grazie alla proposta editoriale ... fatto riferimento «al valore che la comunicazione e l'informazione svolgono al ...

Malattie rare, al via "HackeRare" 2022
Al via l'edizione 2022 di "HackeRare": l'hackaton sulle malattie rare realizzato da CSL Behring con il contributo della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera ...