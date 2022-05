Usa: Biden commosso a memoriale Uvalde, con sua moglie depone una corona di fiori (Di domenica 29 maggio 2022) Commozione da parte del presidente Joe Biden e della first lady Jill nella loro visita al memoriale delle 21 vittime della strage alla scuola elementare Robb di Uvalde, in Texas. Il presidente ha deposto insieme alla moglie una corona di fiori al memoriale, soffermandosi davanti alle immagini di ciascuna vittima. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Commozione da parte del presidente Joee della first lady Jill nella loro visita aldelle 21 vittime della strage alla scuola elementare Robb di, in Texas. Il presidente ha deposto insieme allaunadial, soffermandosi davanti alle immagini di ciascuna vittima.

Advertising

GiovaQuez : 'Gli Usa non volevano una guerra, Biden è quello che con modalità discutibili ha portato via i militari dall'Afghan… - riotta : La Realpolitik, Usa, Cina, Russia, Biden, Xi, Putin, non devono far dimenticare la frontiera dei diritti umani. Da… - AmbCina : Nessuno dovrebbe sottovalutare la 'ferma determinazione e ferma volontà' della #Cina di salvaguardare la sua sovran… - Quoque_Tu_Brute : Gli #USA di #Biden. La #NewYork dei #Democrats. - m_torneo : #CTCF finalmente un briciolo di senso critico sulle posizioni Usa e su #biden. Dopo tre mesi di interventismo vergo… -