Serie B 2021/2022: il Monza vince 3-4 contro il Pisa e conquista la Serie A (Di domenica 29 maggio 2022) Gara intensa a Pisa tra Pisa e Monza che termina con una vittoria ospite per 3-4. Difese ordinate, portieri attenti e tanto spettacolo. Tantissimi gol e tantissimi ribaltamenti, dal 1? minuto, con la rete di Torregrossa, al 90?, con la rete di Mastinu per arrivare fino ai supplementari. Alla fine a spuntarla è il Monza, che riesce ad espugnare l’Arena Garibaldi e ad ottenere l’ultimo posto nella prossima Serie A. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I VOTI E LE PAGELLE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei primi minuti, tanto pressing, tanti spunti, ed il risultato si sblocca immediatamente. Bastano solo 44 secondi a Torregrossa per trovare la rete. Recupero palla dalla trequarti, pallone messo in mezzo direttamente e Pirola che invece di intervenire fa scorrere il pallone ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Gara intensa atrache termina con una vittoria ospite per 3-4. Difese ordinate, portieri attenti e tanto spettacolo. Tantissimi gol e tantissimi ribaltamenti, dal 1? minuto, con la rete di Torregrossa, al 90?, con la rete di Mastinu per arrivare fino ai supplementari. Alla fine a spuntarla è il, che riesce ad espugnare l’Arena Garibaldi e ad ottenere l’ultimo posto nella prossimaA. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I VOTI E LE PAGELLE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei primi minuti, tanto pressing, tanti spunti, ed il risultato si sblocca immediatamente. Bastano solo 44 secondi a Torregrossa per trovare la rete. Recupero palla dalla trequarti, pallone messo in mezzo direttamente e Pirola che invece di intervenire fa scorrere il pallone ...

OfficialSSLazio : ?? Per la quarta volta sul trono della classifica marcatori ?? ???????? ???????????????? è il capocannoniere della Lega Serie A 2… - OptaPaolo : XI - Qui la Top XI del campionato di Serie A 2021/22 basata sui dati Opta. Sublime. #SerieA #OptaTopXI - OptaPaolo : 26&97 - Il Milan 2021/2022 è la squadra più giovane a vincere uno #Scudetto in Serie A nell’era dei tre punti a vit… - sportface2016 : #SerieB 2021/2022: il #Monza vince 3-4 contro il #Pisa e conquista la #SerieA - Rossana_Capo : RT @bennygiardina: Dopo 71,7 milioni di euro tra acquisto quote da parte di Berlusconi e perdite dal 2018 al 2021, il #Monza è in Serie A!… -