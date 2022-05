Roland Garros 2022, programma e orari di lunedì 30 maggio con Giorgi e Sinner (Di domenica 29 maggio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Roland Garros 2022, per quanto concerne la giornata di lunedì 30 maggio. Di scena due azzurri sul campo Suzanne-Lenglen, ossia in ordine cronologico Camila Giorgi e Jannik Sinner. La marchigiana dovrà vedersela con la russa Daria Kasatkina in apertura di programma, mentre, nella sessione serale, l’altoatesino sfiderà Andrey Rublev, anch’egli russo. Occhi puntati, sul Philippe-Chatrier, su Iga Swiatek e Stefanos Tsitsipas; la numero uno del mondo Wta affronterà Qinwen Zheng da favoritissima, mentre il greco dovrà domare il talento del giovane Holger Rune. Di seguito tutti i match previsti in giornata. ORDINE DI GIOCO Roland Garros ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Il, glie l’ordine di gioco del, per quanto concerne la giornata di30. Di scena due azzurri sul campo Suzanne-Lenglen, ossia in ordine cronologico Camilae Jannik. La marchigiana dovrà vedersela con la russa Daria Kasatkina in apertura di, mentre, nella sessione serale, l’altoatesino sfiderà Andrey Rublev, anch’egli russo. Occhi puntati, sul Philippe-Chatrier, su Iga Swiatek e Stefanos Tsitsipas; la numero uno del mondo Wta affronterà Qinwen Zheng da favoritissima, mentre il greco dovrà domare il talento del giovane Holger Rune. Di seguito tutti i match previsti in giornata. ORDINE DI GIOCO...

Eurosport_IT : CAMILAAAAAAAAAAAAAA! ?????? Per la prima volta la Giorgi si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros: l'azz… - Eurosport_IT : MISSIONE COMPIUTA! ?????? Per il 3° anno consecutivo Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale del Roland Gar… - Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMA! ?????? La Trevisan approda ai quarti di finale del Roland Garros: l'azzurra batte Aliaksandra S… - Ilsuperbo89 : 'Quando giochi così il risultato conta poco'. Sono visioni diverse e il punto di vista di Lorenzo è condivisibile,m… - Tennis_Ita : Roland Garros, Martina Trevisan: 'Felice di essere ai quarti, nella mia testa sentivo di potercela fare di nuovo' -