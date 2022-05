Red Canzian canta con Stefano D’Orazio, per Tiziana è un momento struggente (Di domenica 29 maggio 2022) Ha emozionato tutti vedere Stefano D’Orazio alle spalle di Red Canzian duettare insieme in uno dei brani più belli dei Pooh: “Se c’è un posto nel tuo cuore” ma nello studio di Domenica In c’era anche Tiziana Giardoni. La moglie di Stefano D’Orazio non è riuscita a mantenere la promessa che aveva fatto a se stessa. Tiziana è crollata in lacrime, Mara Venier ha tentato di calmarla forse anche pentita di avere accettato che quel momento così struggente andasse in onda. Anche Red Canzian ha fatto fatica nel proseguire il brano avendo Tiziana davanti ai suoi occhi, cantando con Stefano come se lui fosse lì. Tiziana Giardoni ha però mostrato ancora una volta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 29 maggio 2022) Ha emozionato tutti vederealle spalle di Redduettare insieme in uno dei brani più belli dei Pooh: “Se c’è un posto nel tuo cuore” ma nello studio di Domenica In c’era ancheGiardoni. La moglie dinon è riuscita a mantenere la promessa che aveva fatto a se stessa.è crollata in lacrime, Mara Venier ha tentato di calmarla forse anche pentita di avere accettato che quelcosìandasse in onda. Anche Redha fatto fatica nel proseguire il brano avendodavanti ai suoi occhi,ndo concome se lui fosse lì.Giardoni ha però mostrato ancora una volta ...

