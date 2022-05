Perché la conquista di Severodonetsk potrebbe non bastare a Mosca (Di domenica 29 maggio 2022) Si intensificano gli assalti russi contro Severodonetsk. La città, che potrebbe cadere nelle prossime ore, è il prossimo obiettivo delle forze del Cremlino. Non è tuttavia ancora chiaro quale sia la situazione sul campo di battaglia, visto che si susseguono notizie tra loro discordanti. In un primo momento sembrava che gli uomini di Vladimir Putin InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 29 maggio 2022) Si intensificano gli assalti russi contro. La città, checadere nelle prossime ore, è il prossimo obiettivo delle forze del Cremlino. Non è tuttavia ancora chiaro quale sia la situazione sul campo di battaglia, visto che si susseguono notizie tra loro discordanti. In un primo momento sembrava che gli uomini di Vladimir Putin InsideOver.

