Advertising

federtennis : ?? Il trofeo della prima edizione dell'Open Femminile al Foro Italico va a Chiara Pappacena e Giulia Sussarello.… - Lauraul59707526 : RT @WorldPadelTour: ?? #LIVESCORE ?? SEMIFINALS! ? @aranzaosorou & @v_iglesias94 ?? 6-1 / 6-3 ? Sussarello / Pappacena ?? Quarter-Finals ??… - v_iglesias94 : RT @WorldPadelTour: ?? #LIVESCORE ?? SEMIFINALS! ? @aranzaosorou & @v_iglesias94 ?? 6-1 / 6-3 ? Sussarello / Pappacena ?? Quarter-Finals ??… - 2d989mvcqb : RT @WorldPadelTour: ?? #LIVESCORE ?? SEMIFINALS! ? @aranzaosorou & @v_iglesias94 ?? 6-1 / 6-3 ? Sussarello / Pappacena ?? Quarter-Finals ??… - padelfotos : RT @WorldPadelTour: ?? #LIVESCORE ?? SEMIFINALS! ? @aranzaosorou & @v_iglesias94 ?? 6-1 / 6-3 ? Sussarello / Pappacena ?? Quarter-Finals ??… -

FIT

Le belle notizie per lanon sono terminate, infatti, seguendo la classifica della Race ... ha anche trionfato in coppia con la ex compagna Chiara, nella tappa inaugurale di Bari ...Le belle notizie per lanon sono terminate, infatti, seguendo la classifica della Race ... ha anche trionfato in coppia con la ex compagna Chiara, nella tappa inaugurale di Bari ... Pappacena/Sussarello trionfano al primo Open femminile del Foro Oltre al Tabellone Maschile dell'Italy Major, inizierà oggi il Torneo femminile con in palio 10.000 e che vedrà in campo alcune tra le migliori giocatrici del nostro Paese, da Chiara Pappacena e ...Debuttano le star mondiali nell'Italy Major Premier Padel, il nuovo Circuito organizzato dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) e Qatar Sports Investment (QSI) con il supporto della Professional ...