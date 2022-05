Pandemia climatica, effetti e possibili soluzioni. L’analisi di D’Angelis (Di domenica 29 maggio 2022) Ai primi allarmanti Report dei climatologi degli anni Settanta sugli effetti delle temperature globali in risalita e alimentate dal fuoco della C02, lo scettico che assicurava che gli scenari di eventi previsti da noi comunque non avrebbero mai superato la soglia estrema. La climatologia, disciplina ignorata o sottovalutata, invece, sta aggiungendo al lungo elenco di estremizzazioni che da allora ci hanno colpito e a quelle in corso fosche previsioni per la nostra Penisola-pontile in mezzo al mare con una scala di pericolosità di impatti sempre peggiori che sta avviando la nostra Next Generation verso un futuro di complicazioni e rivalse nei confronti loro padri e dei loro nonni per la sostanziale indifferenza verso il futuro. L’Italia – come il Canada, gli Usa o il Pakistan – subisce ormai le stesse “gabbie di calore” premature. Basterebbe analizzare l’inverno ... Leggi su formiche (Di domenica 29 maggio 2022) Ai primi allarmanti Report dei climatologi degli anni Settanta suglidelle temperature globali in risalita e alimentate dal fuoco della C02, lo scettico che assicurava che gli scenari di eventi previsti da noi comunque non avrebbero mai superato la soglia estrema. La climatologia, disciplina ignorata o sottovalutata, invece, sta aggiungendo al lungo elenco di estremizzazioni che da allora ci hanno colpito e a quelle in corso fosche previsioni per la nostra Penisola-pontile in mezzo al mare con una scala di pericolosità di impatti sempre peggiori che sta avviando la nostra Next Generation verso un futuro di complicazioni e rivalse nei confronti loro padri e dei loro nonni per la sostanziale indifferenza verso il futuro. L’Italia – come il Canada, gli Usa o il Pakistan – subisce ormai le stesse “gabbie di calore” premature. Basterebbe analizzare l’inverno ...

