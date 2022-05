Nodo rinnovi in casa Bologna, diversi elementi sono in scadenza (Di domenica 29 maggio 2022) Il Nodo rinnovi in casa Bologna rappresenterà un capitolo cruciale per il club. diversi “pezzi” grossi del club sono in scadenza di contratto. Alcuni di loro non rinnoveranno il contratto con il Bologna, altri invece resteranno alla corte di Mihajlovi?. Medel e De Silvestri hanno deciso di rimanere, ma sono diversi i nomi ancora in bilico. Nodo rinnovi in casa Bologna: Soriano resterà? Un mese fa il capitano del Bologna aveva ribadito la sua volontà di rinnovare il contratto con il club felsineo. Dal suo arrivo al Bologna nel gennaio 2019, l’ex Sampdoria ha raccolto la bellezza di 123 presenze, condite con 17 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 29 maggio 2022) Ilinrappresenterà un capitolo cruciale per il club.“pezzi” grossi del clubindi contratto. Alcuni di loro non rinnoveranno il contratto con il, altri invece resteranno alla corte di Mihajlovi?. Medel e De Silvestri hanno deciso di rimanere, mai nomi ancora in bilico.in: Soriano resterà? Un mese fa il capitano delaveva ribadito la sua volontà di rinnovare il contratto con il club felsineo. Dal suo arrivo alnel gennaio 2019, l’ex Sampdoria ha raccolto la bellezza di 123 presenze, condite con 17 ...

Advertising

periodicodaily : Nodo rinnovi in casa Bologna, diversi elementi sono in scadenza #bologna #calciomercato @lavocedelduke - corgiallorosso : #Guedes e #Luiz per la scalata alla Champions. Nodo rinnovi: Nicolò e Micki, ora si decide - AHerSan89 : RT @LAROMA24: Guedez e Luiz per la scalata alla Champions. Nodo rinnovi: Nicolò e Micki, ora si decide #AsRoma - PagineRomaniste : #Guedes e #Luiz per la scala alla Champions. Nodo rinnovi: #Zaniolo e #Mkhitaryan, ora si decide #ASRoma… - LAROMA24 : Guedez e Luiz per la scalata alla Champions. Nodo rinnovi: Nicolò e Micki, ora si decide #AsRoma… -