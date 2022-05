Neutrali, non indifesi: la strategia della Svizzera nel XXI secolo (Di domenica 29 maggio 2022) La Svizzera è storicamente identificato come il Paese-simbolo della Neutralità assieme alla Svezia, che ha di recente rotto la bisecolare impasse per avvicinarsi alla Nato. Neutrali non significa, però, indifesi e di questo Berna, non coinvolta in alcun conflitto dai tempi della guerra interna del Sonderbund (1847), ha sempre avuto coscienza. Gli inizi della Neutralità Svizzera possono essere fatti InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 29 maggio 2022) Laè storicamente identificato come il Paese-simbolotà assieme alla Svezia, che ha di recente rotto la bisecolare impasse per avvicinarsi alla Nato.non significa, però,e di questo Berna, non coinvolta in alcun conflitto dai tempiguerra interna del Sonderbund (1847), ha sempre avuto coscienza. Gli inizitàpossono essere fatti InsideOver.

Advertising

NicolaBiffi7 : #LiverpoolvsRealMadridlive È andata come il fato ha voluto. Non sempre vince la squadra migliore, se l'altra ha in… - Carmlia23 : @HSkelsen Si questo volevo dire. Per ora il loro interesse è tenersi neutrali. A proposito di legami Russia Israele… - nieddupierpaolo : RT @GiGhi50: @nieddupierpaolo Pier, non è possibile neutralizzare le idee e nemmeno le ideologie. Esse fanno parte di noi e pur sforzandoci… - GiGhi50 : @nieddupierpaolo Pier, non è possibile neutralizzare le idee e nemmeno le ideologie. Esse fanno parte di noi e pur… - KinFiredragon89 : @OmegaIndi @Marcosole2015 @daneelr_olivaw @MarroniMichele @rusembitaly Ripetete sempre la stessa cosa eh... se non… -