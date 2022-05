(Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Ruba la pistola a una guardia giurata e la usa per esplodere diversi colpi contro alcunia un bar. E successo poco prima di mezzanotte a Qualiano, in provincia di. L’autore del gesto è stato identificato e arrestato, mentre i quattro giovanifiniti in ospedale, due dei quali incondizioni. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, M.B., 37enne di Torre Annunziata () già noto alle forze dell’ordine, con la minaccia di un coltello ha rubato la pistola a un vigilante, poi in sella a una bici elettrica ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro alcuniin sostaa un bar in via Rosselli di Qualiano. Ne ha colpiti 4: duericoverati in ...

Advertising

Adnkronos : #Napoli, spara davanti a bar: 4 ragazzi feriti, 2 sono gravi. - SkyTG24 : Spara contro ragazzi davanti bar a Qualiano, quattro feriti di cui due gravi: arrestato - leggoit : Napoli, ruba la pistola ad una guardia giurata e spara contro 4 giovani davanti al bar: due sono gravi - riky51093 : RT @MediasetTgcom24: Napoli, ruba pistola a guardia giurata e spara a 4 persone: arrestato #napoli - anteprima24 : ** Spara a quattro giovani davanti a un bar: due sono gravi ** -

Adnkronos

Ha prima sottratto la pistola a una guardia giurata poi su una bici elettrica ha fatto fuoco contro alcune persone davanti ad un bar. È successo a Qualiano , in via Rosselli . A pochi minuti dalla ...Strage in Texas, diciottennein una scuola elementare e uccide 19 bambini. CASA NOSTRA L'... Promosse in Champions Milan, Inter,e Juventus. In Europa League Roma e Lazio, in conference ... Napoli, spara davanti a bar: 4 ragazzi feriti, 2 sono gravi Follia criminale e terrore, questa notte, a Qualiano, comune in provincia di Napoli. Un 37enne ha dapprima rapina della pistola una guardia giurata, poi si è servito dell’arma per sparare all’impazzat ...E successo poco prima di mezzanotte a Qualiano, in provincia di Napoli. L'autore del gesto è stato identificato e arrestato, mentre i quattro giovani feriti sono finiti in ospedale, due dei quali in ...