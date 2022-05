Milan | Pioli svela | “Ecco il momento più difficile della stagione”

Advertising

sbonaccini : Da Reggiolo sul tetto d’Europa. Primo allenatore a vincere 4 Champions League: grandissimo Carlo Ancelotti! Dopo… - repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - acmilan : ??? Stefano Pioli: “Abbiamo scritto una storia d’amore unica. La felicità è amore, nulla di più. E io sono innamorat… - OracoloRNit : ??? #Milan, #Pioli a #CheTempoCheFa: 'Il club ha dimostrato grande programmazione. I giocatori si sono continuamente… - andreafabris96 : ??? #Milan, Stefano #Pioli ???? a #CheTempoCheFa: 'Il club ha dimostrato grande programmazione. I giocatori si sono co… -

Il tecnico delStefano, neo campione d'Italia da ormai una settimana, è stato ospite tramite collegamento negli studi di Che Tempo Che Fa , trasmissione in onda su Rai 3 condotta da Fabio Fazio. Queste ...Il tatuatore Andrea Costa ha molti clienti fra gli sportivi, l'ultimo è l'allenatore delcampione d'Italia che non si è scomposto per l'ago: "Tranquillissimo, è un toro". Il primo fuoriclasse sul suo lettino fu il portiere Christian Abbiati . E Gianluigi Donnarumma "Non so chi sia.L'allenatore del Milan Stefano Pioli, che ha portato la società rossonera a vincere lo scudetto numero 19, a undici anni di distanza dall'ultimo. Pioli è stato eletto anche miglior allenatore della ...A distanza di una settimana dalla conquista dello scudetto il tecnico del Milan ha spiegato qual è stato il momento più difficile dell'annata e non solo ...