Mick Schumacher, terribile incidente a Montecarlo: la Haas si spezza in due, ma è illeso (Di domenica 29 maggio 2022) Un grande sospiro di sollievo. L'hanno potuto tirare fortunatamente tutti quanti dopo il terribile incidente di cui è stato vittima oggi, domenica 29 maggio Mick Schumacher. Il pilota della Haas al 27esimo giro è finito in... Leggi su today (Di domenica 29 maggio 2022) Un grande sospiro di sollievo. L'hanno potuto tirare fortunatamente tutti quanti dopo ildi cui è stato vittima oggi, domenica 29 maggio. Il pilota dellaal 27esimo giro è finito in...

Advertising

SkySportF1 : ? Brutto incidente per Mick Schumacher (29/77) ?? Haas a metà, pilota ok ? LIVE ? - fanpage : ULTIM'ORA Terribile schianto per Mick Schumacher a Montecarlo. La sua Haas si è spezzata letteralmente a metà per l… - SkySportF1 : Mick Schumacher, incidente a Montecarlo: auto spezzata in due, lui è illeso #SkyMotori #F1 #Formula1 #MonacoGP - antoferito1 : RT @SkySportF1: Mick Schumacher, incidente a Montecarlo: auto spezzata in due, lui è illeso #SkyMotori #F1 #Formula1 #MonacoGP https://t.c… - Open_gol : Il pilota è uscito illeso dall'incidente -