LIVE Trevisan-Sasnovich 2-0, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il sogno continua! Balzo nel ranking e prossima avversaria (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MARTINA Trevisan CHE RIDERE! “MAMMA MIA CHE BELLEZZA!” UN TIFOSO IMPAZZISCE SU UN ROVESCIO DELLA Trevisan 13.18 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 13.16 Diamo un’occhiata alle statistiche: 0 ace per entrambe le squadre con Martina Trevisan che ha piazzato due doppi falli contro i cinque doppi falli di Aljaksandra Sasnovich. 69% di prime dell’italiana che ha vinto il 65% di punti con la prima contro il 32% vinti con la seconda annullando due palle break su sette. La bielorussa ha annullato 8 chance su 14, trovando il 75% di prime con il 51% di punti vinti e il 36% con la seconda. 19 vincenti e 33 errori della classe 1993 contro 20 vincenti e 49 errori della #47 al mondo: 85 punti a 73 vinti ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI MARTINACHE RIDERE! “MAMMA MIA CHE BELLEZZA!” UN TIFOSO IMPAZZISCE SU UN ROVESCIO DELLA13.18 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 13.16 Diamo un’occhiata alle statistiche: 0 ace per entrambe le squadre con Martinache ha piazzato due doppi falli contro i cinque doppi falli di Aljaksandra. 69% di prime dell’italiana che ha vinto il 65% di punti con la prima contro il 32% vinti con la seconda annullando due palle break su sette. La bielorussa ha annullato 8 chance su 14, trovando il 75% di prime con il 51% di punti vinti e il 36% con la seconda. 19 vincenti e 33 errori della classe 1993 contro 20 vincenti e 49 errori della #47 al mondo: 85 punti a 73 vinti ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Trevisan-Sasnovich 7-6 7-5 Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurra vince con grinta e batte la bielorussa per… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #RolandGarros Un'indomabile Martina #Trevisan piega la bielorussa #Sasnovich 7-6 (12-10), 7… - MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: Martina si prende il primo seeeeeet! ?? Segui il match contro Sasnovich LIVE su @discoveryplusIT ed - qnazionale : Roland Garros, day 8 LIVE: in campo Trevisan, contro Sasnovich per raggiungere di nuovo i quarti. A seguire Djokovi… - zazoomblog : LIVE Trevisan-Sasnovich 5-6 Roland Garros 2022 in DIRETTA: la bielorussa piazza il break e serve per il 1º set -… -